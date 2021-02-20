20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1668 пациентов с COVID-19, выписаны 1916. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 276 990 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 266 892 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1903 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 619 тестов. Всего в стране проведено 4 771 957 тестов.-0-