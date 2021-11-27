27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1696 пациентов с COVID-19, выписаны 2000. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 650 168 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 636 653 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 5041 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 22 619 тестов. Всего в стране проведено 10 342 898 тестов.-0-