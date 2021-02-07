7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1732 пациента с COVID-19, выписаны 2236. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 258 691 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 247 177 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1783 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 358 тестов. Всего в стране проведено 4 577 305 тестов.-0-