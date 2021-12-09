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Республиканский комитет профсоюза медиков с начала года выделил Br283 тыс. матпомощи в связи с COVID-19
9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1738 пациентов с COVID-19, выписаны 2115. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 669 631 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 659 224 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5227 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 26 322 теста. Всего в стране проведено 10 600 869 тестов.
Более 3 811 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 3 038 000 прошли полный курс вакцинации.-0-