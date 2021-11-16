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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1754 пациента с COVID-19, выписан 1961. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 631 025 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 611 204 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4875 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 8 157 тестов. Всего в стране проведено 10 062 789 тестов.-0-