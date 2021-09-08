8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1760 пациентов с COVID-19, выписаны 1486. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 495 578 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 486 734 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 3871 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 21 970 тестов. Всего в стране проведено 7 943 649 тестов.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 1 722 000 белорусов, из них свыше 1 430 000 прошли полный курс вакцинации.-0-