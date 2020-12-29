29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1816 пациентов с COVID-19, выписаны 1836. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 190 404 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 169 257 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1404 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 4 555 тестов. Всего в стране проведено 3 937 864 теста.-0-