2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1818 пациентов с COVID-19, выписаны 2318. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 658 328 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 646 104 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5114 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 26 677 тестов. Всего в стране проведено 10 452 213 тестов.-0-