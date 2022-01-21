21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1836 пациентов с COVID-19, выписан 1791. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 722 939 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 715 756 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5899 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24 629 тестов. Всего в стране проведено 11 439 052 теста.-0-