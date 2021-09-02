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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1836 пациентов с COVID-19, выписаны 1784. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 485 067 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 477 682 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3803 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 21 522 теста. Всего в стране проведено 7 839 164 теста.
Более 1,66 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,37 млн человек прошли полный курс вакцинации.-0-