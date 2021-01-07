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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1838 пациентов с COVID-19, выписаны 2395. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 206 796 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 188 789 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1489 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 23 733 теста. Всего в стране проведено 4 092 580 тестов.-0-