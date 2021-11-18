18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1844 пациента с COVID-19, выписаны 2894. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 634 731 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 616 992 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 4901 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 26 538 тестов. Всего в стране проведено 10 133 872 теста.-0-