6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1854 пациента с COVID-19, выписаны 1820. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 204 958 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 186 394 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1480 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 17 925 тестов. Всего в стране проведено 4 068 847 тестов.-0-