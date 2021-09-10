10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1859 пациентов с COVID-19, выписаны 1529. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 499 279 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 489 870 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3893 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 23 602 теста. Всего в стране проведено 7 988 839 тестов.

Более 1 744 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 457 000 человек прошли полный курс вакцинации.

Полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 178,7 тыс. человек, в Витебской - более 156,5 тыс., в Гомельской - более 258,1 тыс., в Гродненской - более 149,4 тыс., в Минске - более 331,8 тыс., в Минской области - более 173,3 тыс., в Могилевской - более 162,8 тыс.

Также более 47 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.-0-