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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1859 пациентов с COVID-19, выписаны 2590. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 638 402 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 622 075 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4932 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 23 935 тестов. Всего в стране проведен 10 184 081 тест.-0-