4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1869 пациентов с COVID-19, выписаны 995. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 201 831 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 183 625 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1461 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 4686 тестов. Всего в стране проведено 4 047 470 тестов.-0-