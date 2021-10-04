4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1872 пациента с COVID-19, выписан 951. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 545 848 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 523 837 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4200 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24 538 тестов. Всего в стране проведено 8 637 860 тестов. -0-