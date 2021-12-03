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ЕЭК разработала рекомендацию для обеспечения свободы перемещения граждан между странами ЕАЭС в пандемию
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1876 пациентов с COVID-19, выписаны 2201. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 660 204 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 648 305 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5130 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 26 411 тестов. Всего в стране проведено 10 478 624 теста.-0-