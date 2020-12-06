За сутки в Беларуси зарегистрированы 1878 пациентов с COVID-19, выписаны 2435

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 878 пациентов с COVID-19, выписаны 2 435. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 147 157 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 124 774 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 207 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 31 756 тестов. Всего в стране проведено 3 430 515 тестов.-0-