За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с COVID-19, выписаны 1295

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 893 пациента с COVID-19, выписаны 1 295. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 175 416 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 152 930 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 333 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 660 тестов. Всего в стране проведено 3 794 812 тестов.-0-