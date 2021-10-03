3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1899 пациентов с COVID-19, выписаны 1524. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 543 976 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 522 886 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4188 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 39 228 тестов. Всего в стране проведено 8 613 322 теста.-0-