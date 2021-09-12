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12 сентября 2021, 13:45

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1907 пациентов с COVID-19, выписаны 1643

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12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1907 пациентов с COVID-19, выписаны 1643, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 503 073 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 493 053 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3917 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 25 192 теста. Всего в стране проведено 8 038 526 тестов.-0-

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