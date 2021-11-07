7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1912 пациентов с COVID-19, выписаны 3044. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 613 927 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 590 252 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4745 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 33 205 тестов. Всего в стране проведен 9 847 321 тест.-0-