26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1916 пациентов с COVID-19, выписаны 2706. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 184 922 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 164 538 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1376 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 28 807 тестов. Всего в стране проведено 3 912 583 теста.-0-