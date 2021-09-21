21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 1362. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 520 286 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 505 923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4028 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9735 тестов. Всего в стране проведено 8 238 914 тестов.

Более 1 912 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 537 000 прошли полный курс вакцинации.-0-