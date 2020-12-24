За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 2358

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 917 пациентов с COVID-19, выписаны 2 358. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 181 113 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 159 437 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 358 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 27 514 тестов. Всего в стране проведено 3 854 965 тестов.-0-