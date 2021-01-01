1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1939 пациентов с COVID-19, выписаны 2955. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 196 223 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 178 102 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1433 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 27 091 тест. Всего в стране проведено 4 015 511 тестов.-0-