24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1944 пациента с COVID-19, выписаны 1640. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 728 804 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 721 221 пациент.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5949 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 15 432 теста. Всего в стране проведено 11 502 952 теста.-0-