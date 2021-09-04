4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1946 пациентов с COVID-19, выписаны 1765. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 488 963 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 480 994 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3826 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 782 теста. Всего в стране проведено 7 879 147 тестов.-0-