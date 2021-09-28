28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1955 пациентов с COVID-19, выписаны 1469. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 534 104 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 516 030 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4114 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 387 тестов. Всего в стране проведено 8 425 138 тестов.

Более 2 067 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 584 000 прошли полный курс вакцинации.