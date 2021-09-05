5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1963 пациента с COVID-19, выписаны 1999, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 490 926 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 482 993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3837 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 659 тестов. Всего в стране проведено 7 899 806 тестов.-0-