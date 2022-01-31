31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1965 пациентов с COVID-19, выписаны 1514. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 742 953 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 733 526 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6052 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 28 961 тест. Всего в стране проведено 11 720 365 тестов.-0-