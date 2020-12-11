11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 1845. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 156 359 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 133 930 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1246 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 31 290 тестов. Всего в стране проведено 3 548 306 тестов.-0-