27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1974 пациента с COVID-19, выписаны 1833. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 734 078 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 725 935 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5992 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 35 747 тестов. Всего в стране проведено 11 571 634 теста.-0-