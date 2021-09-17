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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1396. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 512 460 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 500 051 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3978 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 30 626 тестов. Всего в стране проведено 8 149 596 тестов.-0-