2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1927. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 604 037 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 577 482 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4662 пациента с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 9548 тестов. Всего в стране их проведено 9 661 788.

Более 2 911 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 243 000 - прошли полный курс вакцинации.-0-