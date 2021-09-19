19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1982 пациента с COVID-19, выписаны 1607. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 516 428 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 503 266 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4004 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 30 877 тестов. Всего в стране проведено 8 210 319 тестов.-0-