7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1983 пациента с COVID-19, выписаны 1560. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 551 800 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 528 208 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4243 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 39 968 тестов. Всего в стране проведено 8 734 020 тестов.

Более 2 342 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 702 000 прошли полный курс вакцинации.-0-