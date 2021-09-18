18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1986 пациентов с COVID-19, выписаны 1608. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 514 446 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 501 659 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 3991 пациент с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 29 846 тестов. Всего в стране их проведено 8 179 442.-0-