30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1989 пациентов с COVID-19, выписаны 1390. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 538 086 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 518 715 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4143 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 36 760 тестов. Всего в стране проведено 8 499 330 тестов.

Более 2 129 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 610 000 прошли полный курс вакцинации.-0-