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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19, выписаны 1309. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 540 079 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 520 024 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4159 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 39 117 тестов. Всего в стране проведено 8 538 447 тестов.-0-