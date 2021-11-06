6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19, выписаны 2494. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 612 015 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 587 208 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4730 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 32 421 тест. Всего в стране проведено 9 814 116 тестов.-0-