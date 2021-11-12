12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19, выписаны 2577. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 623 682 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 602 070 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4820 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 31 700 тестов. Всего в стране проведен 9 984 551 тест.-0-