8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1995 пациентов с COVID-19, выписаны 1645. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 553 795 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 529 853 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4259 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 41 577 тестов. Всего в стране проведено 8 775 597 тестов.-0-