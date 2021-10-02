2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, выписаны 1338. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 542 077 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 521 362 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4174 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 35 647 тестов. Всего в стране проведено 8 574 094 теста.-0-