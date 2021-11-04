4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, выписаны 2444. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 608 031 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 582 469 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4696 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 34 260 тестов. Всего в стране проведено 9 746 810 тестов.-0-