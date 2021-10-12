12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 2038 пациентов с COVID-19, выписаны 1534. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 561 753 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 535 790 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4319 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 14 107 тестов. Всего в стране проведено 8 903 439 тестов.

Более 2 429 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 754 000 прошли полный курс вакцинации.-0-