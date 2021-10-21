21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 2097 пациентов с COVID-19, выписаны 2315. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 580 029 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 552 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4466 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 38 789 тестов. Всего в стране проведено 9 252 143 теста.-0-