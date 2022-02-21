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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 4365 пациентов с COVID-19, выписаны 544. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 887 582 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 873 353 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6375 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 12 087 тестов. Всего в стране проведено 12 311 853 теста.-0-