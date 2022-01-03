3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 507 пациентов с COVID-19, выписаны 309. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 701 699 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 695 154 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5624 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 5145 тестов. Всего в стране проведено 11 083 769 тестов.-0-